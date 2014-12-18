Вышел трейлер второго сезона сериала "Андор"

Мировая премьера состоится 22 апреля.

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер второго сезона сериала "Андор", входящего во франшизу "Звездных войн". Шоураннером проекта выступил Тони Гилрой.

Сериал продолжит рассказывать историю вора Кассиана Андора, который присоединяется к числу противников Империи и ведет за собой революцию. Сюжет разворачивается до событий фильма "Изгой-один".

В главных ролях сыграли Диего Луна, Кайл Соллер, Адриа Архона, Стеллан Скарсгард и другие. Мировая премьера состоится 22 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый тизер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново".

Видео: YouTube / Star Wars