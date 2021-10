Режиссер "Властелина колец" снял документальный сериал про The Beatles

На официальном YouTube-канале Disney+ вышел дебютный трейлер документального мини-сериала "The Beatles: Get Back".

Документальный многосерийный фильм расскажет о записи альбома "Let It Be", а также о последнем концерте легендарной группы на крыше штаб-квартиры в Сэвил-роу. В основу сериала легли более 57 часов хроники выступлений группы, а также 140 часов аудиозаписей

Режиссером "The Beatles: Get Back" постановщик трилогии "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексон. В работе над проектом ему помогали бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр, а также вдовы Джона Леннон — Йоко Оно и Оливия.

Премьера "The Beatles: Get Back" запланирована на 25 ноября.

Видео: YouTube / Walt Disney Studios