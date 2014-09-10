Вышел трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

Премьера кинокартины в РФ состоится 3 марта 2020 года.

Студия Warner Bros. Pictures выпустила трейлер фильма "Бэтмен", главную роль в которой исполнил Роберт Паттинсон. Ролик с русской озвучкой опубликован на Youtube-канале WBRussia.

В трейлере создатели показали Женщину-кошку и Пингвина, а также Бэтмобиль в действии и пулестойкость костюма главного героя.

Режиссером кинокартины является Мэтт Ривз. Помимо Паттинсона в съемках фильма приняли участие Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (Пингвин), Джеффри Райт (Комиссар Гордон), Пол Дано (Загадочник) и многие другие.

Премьера нового "Бэтмена" в российском прокате намечена на 3 марта следующего года.

Ранее мы сообщали, что режиссер "Властелина колец" снял документальный сериал про The Beatles.

Видео: Youtube / WBRussia