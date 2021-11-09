Картина выходит в мировой прокат 11 ноября.

Вышел финальный трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники". Картина создана киностудией Sony. Она является прямым продолжением дилогии режиссера Айвена Райтмана. В этот раз мастер решил выступить в роли продюсера проекта. Вместо него режиссерское кресло занял сын Райтмана - Джейсон, известный по работе над фильмом "Джуно".

В центре новой истории стала мать, которая одна воспитывает двух детей. Семья переезжает в дом, в котором раньше жили их родственники. Там подростки находят машину "Экто-1", а также оборудование для ловли призраков. Роли в картине исполнили актеры Пол Радд ("Человек-муравей и Оса"), Маккенна Грейс ("Первому игроку приготовиться"), Финн Вулфард ("Оно"), Кэрри Кун ("Мстители: Война бесконечности").

Фильм уже получил одобрение у критиков за ностальгию по франшизе при сочетании со свежестью и новизной сюжета.

Минюст включил советский фильм в список экстремистских материалов.

Фото и видео: YouTube / Ghostbusters