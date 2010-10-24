Вышел новый трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Премьера фильма состоится 18 ноября.

Новый русскоязычный трейлер семейной фантастической картины "Охотники за привидениями: Наследники" появился на на YouTube-канале SonyPicturesRU. Премьера фильма состоится 18 ноября.

По сюжету, мать-одиночка с двумя детьми приезжает в свой старый семейный дом. Дети спрашивают о дедушке и чем он занимался. В это время в городе что-то странное вырывается на свободу и это что-то нужно выловить с помощью приспособлений, оставшихся от дедушки.

Режиссер – Джейсон Райтман. В ролях: Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун.

Ранее вышел тизер фильма "Черный Адам" с Дуэйном Джонсоном.

Видео: Youtube / SonyPicturesRU