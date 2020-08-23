Вышел тизер фильма "Черный Адам" с Дуэйном Джонсоном

Мировая премьера назначена на конец июля следующего года.

В интернете опубликовали первый тизер фильма "Черный Адам", в котором снялся американский актер Дуэйн Джонсон. Ролик размещен на Youtube-канале JoBlo Movie Trailers.

Джонсону исполнил роль главного противника Шазама. Ранее в интервью актер сообщил, что его антигерой жесток, и ему предстоит радикально разбираться со своими врагами. Джонсон посчитал эту роль важнейшей в своей карьере.

Режиссером кинокартины стал Жауме Кольет-Серра. В съемках фильма приняли участие Элдис Ходж (Человек-ястреб), Пирс Броснан (Доктор Флейт), Куинтесса Суинделл (Циклон) и Ной Сентинео (Атом Крушитель).

Мировая премьера назначена на 27 июля 2022 года.

Ранее вышел трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном.

Видео: Youtube/JoBlo Movie Trailers