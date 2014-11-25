Минюст включил советский фильм в список экстремистских материалов

Список экстремистских материалов пополнил фильм 1973 года "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов"*.

Министерство юстиции Российской Федерации включило в список экстремистских материалов советский фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов"*. Это следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

Этот черно-белый фильм увидел свет в 1973 году. Его продолжительность составляет около полутора часов. Согласно опубликованной информации, фильм был включен в список экстремистских материалов 8 ноября 2021 года.

Тайное и явное. Цели деяния сионистов"*, который начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты…", заканчивается изображением природы и дерева в паутине, сопровождаемых словами: "Обречено ли дерево на медленную смерть или оно отчистится от этой паутины червей?", после чего следуют титры. из сообщения Минюста

Фильм был включен в список экстремистских материалов по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля текущего года. В нем говорится, что сионистам в фильме предписываются "враждебные действия" в отношении "арабов, чехов, словаков" и палестинцев. Кроме того, на них возлагается ответственность за "финансовую помощь фашистской Германии в подготовке ко Второй мировой войне".

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