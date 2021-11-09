Создатели картины поделились подробностями съемочного процесса.

Омский хоккейный клуб "Авангард" показал трейлер документального фильма о победе в Кубке Гагарина. Видео опубликовала пресс-служба команды на YouTube-канале. Сотрудники клуба объяснили, что изначально фильм об истории команды должен был выйти к 70-летию "ястребов".

Но сезон и особенно плей-офф оказались достойны лучших сценариев мирового кино: мы оказались свидетелями невероятно красивой истории, настоящей спортивной драмы, которую постарались восстановить в нашей картине. пресс-служба "Авангарда"

В фильме создатели расскажут о профессиональном пути хоккейной команды, а также о том, что происходило со спортсменами за кулисами плей-офф чемпионата КХЛ. В данном проекте приняли участие Андрей Крылов, Боб Хартли, Алексей Волков, Максим Сушинский, Евгений Шастин, Илья Ковальчук, а также другие лица, связанные с клубом.

Две шайбы Якупова принесли "Авангарду" выездную победу над "Сочи".

Фото и видео: YouTube / Авангард ТВ