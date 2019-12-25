Матч закончился со счетом 5:4.

Две шайбы Якупова принесли "Авангарду" выездную победу над "Сочи". В рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омичи одержали пятую победу. Игра состоялась вечером 18 октября и завершилась с результатом 5:4 (2:1, 1:0, 2:3).

Заброшенными в ворота соперников шайбами на 41 и 59, 2, 11 и 28 минутах отличились спортсмены Наиль Якупов (реализовал дубль), Арсений Грицюк, Александр Дергачев и Оливер Каски. Последний хоккеист провел свой 100-й матч в КХЛ. От "Сочи" отметились на 46 и 55, 12 и 47 минутах Андрей Баканов, Артем Николаев и Василий Глотов.

Напомним, что данный матч стал 600-м в КХЛ за тренерскую карьеру Андрея Назарова. Сейчас специалист возглавляет "Сочи".

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