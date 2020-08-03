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Вымышленный депутат Наливкин "задержал" Дегтярева

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Вымышленный персонаж принял на себя управление Хабаровским краем в отсутствие Фургала.

Вымышленный депутат из Уссурийска Виталий Наливкин "задержал" Михаила Дегтярева, который временно исполняет обязанности губернатора Хабаровского края. В ролике на YouTube-канале BARAKuda создатели проекта поиронизировали над региональными властями. В рамках выпуска Наливкин занял место "задержанного" Дегтярева.

На период следственных действий в отсутствие Фургала роль врио губернатора возьмет на себя сам Виталий Наливкин

ролик BARAKuda

На кадрах показано, как три человека в камуфляжной форме задерживают мужчину в деловом костюме и с пакетом на голове. Закадровый голос объясняет зрителям, что Дегтярева подозревают в отмывании денег через сеть саун и бань в Самарской области в 2003-2004 годах. Авторы ролика заявили, что чиновника могут передать в Москву в обмен на Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств.

В Кремле назвали работу Дегтярёва в Хабаровском крае "весьма энергичной".

Теги: виталий наливкин, михаил дегтярев, сергей фургал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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