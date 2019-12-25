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В Кремле назвали работу Дегтярёва в Хабаровском крае "весьма энергичной"
Сегодня, 13:59
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matveyvn

В Кремле назвали работу Дегтярёва в Хабаровском крае "весьма энергичной"

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Там считают, что ситуация в Хабаровском крае успокаивается.

В Кремле назвали работу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва "весьма энергичной". Мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его словам приводит агентство "РИА Новости".

По словам Пескова, давать оценки деятельности Дегтярёва на посту пока преждевременно. Он подчеркнул, что сейчас Дегтярёв решает в регионе первоочерёдные задачи.

Также он считает, что ситуация в Хабаровском крае успокаивается.

Ранее Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников.

Теги: михаил дегтярев, песков, протесты, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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