В Кремле назвали работу Дегтярёва в Хабаровском крае "весьма энергичной"

В Кремле назвали работу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва "весьма энергичной". Мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его словам приводит агентство "РИА Новости".
По словам Пескова, давать оценки деятельности Дегтярёва на посту пока преждевременно. Он подчеркнул, что сейчас Дегтярёв решает в регионе первоочерёдные задачи.
Также он считает, что ситуация в Хабаровском крае успокаивается.
Ранее Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников.
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