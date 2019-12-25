В Кремле назвали работу Дегтярёва в Хабаровском крае "весьма энергичной"

Там считают, что ситуация в Хабаровском крае успокаивается.

В Кремле назвали работу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва "весьма энергичной". Мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его словам приводит агентство "РИА Новости".

По словам Пескова, давать оценки деятельности Дегтярёва на посту пока преждевременно. Он подчеркнул, что сейчас Дегтярёв решает в регионе первоочерёдные задачи.

Также он считает, что ситуация в Хабаровском крае успокаивается.

Ранее Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников.