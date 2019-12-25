Он поручил предоставить список объектов, которые в данный момент строятся.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, средства на которые выделялись из федерального бюджета.

Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет — расстаемся. Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

Он поручил предоставить список объектов, которые в данный момент строятся или готовятся к вводу в эксплуатацию. При этом, считает он, возведение подобных объектов следует обсуждать с местными жителями.

Ранее мы писали, что Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала.