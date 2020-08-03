Фургал попросил не отправлять ему посылок с едой.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал недоволен условиями в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович.

Недавно Марина Литвинович посетила Фургала в СИЗО "Лефортово". Она рассказала, что экс-глава Хабаровского края не получил ни одного письма или телеграммы, даже правительственной. Литвинович подчеркнула, что буквально на днях ему писал член Совета Федерации. Также она заявила, что бывший губернатор получил около 20 посылок с едой. Фургал благодарен людям за поддержку, но он просит больше не присылать продукты так как их уже достаточно.

Правозащитница рассказала, что Фургалу тяжело дается изоляция и отсутствие информации.

Ранее мы сообщили, что в Турции запретили самостоятельно накладывать еду на "шведских столах".

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