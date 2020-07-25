При этом он призвал поддержать врио губернатора Хабаровскго края Михаила Дегтярёва.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами. Он сделал это в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать. Владимир Жириновский, политик

Он добавил, что считает, что митингующие в Хабаровске правы. При этом Жириновский призвал поддержать врио губернатора Хабаровскго края Михаила Дегтярёва, так как он продолжит всё хорошее, что сделал Фургал.

Политик отметил, что Дегтярёв руководил комитетом Госдумы физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Жириновский подчеркнул, что для него это сравнимо с опытом работы вице-премьером.

Ранее Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск.

Видео: duma.gov.ru