По его словам, этим объединённым регионом должен управлять не губернатор, а начальник Дальнего Востока.

Лидер партии ЛДПР Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Также он предложил объединить все дальневосточные регионы в один. Мнением он поделился в своём Telegram-канале.

Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

По его словам, этим объединённым регионом должен управлять не губернатор, а начальник Дальнего Востока.

Ранее Жириновский заявил, что Фургал планировал подать в отставку еще до ареста. Он отметил, что губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию.