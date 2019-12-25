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Жириновский заявил, что Фургал планировал подать в отставку еще до ареста
Сегодня, 13:50
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matveyvn

Жириновский заявил, что Фургал планировал подать в отставку еще до ареста

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Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургал планировал подать в отставку еще до ареста. Об этом пишет ТАСС.

Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию.

Владимир Жириновский, депутат Госдумы

По его словам, Жириновский отговорил его от этого поступка.

Ранее "Коммерсантъ" узнал об отводе двух адвокатов обвиняемого в заказных убийствах экс-губернатора Сергея Фургала. Издание ссылается на свои источники. Речь идёт об адвокатах Марине Горбачёвой и Максиме Самойлове. Источники "Ъ" считают, что СК может попытаться отвести и двух оставшихся защитников Фургала, чтобы заменить их на более лояльных к следствию — так правоохранители будут пытаться добиться от Фургала признания вины.

Фото: pixabay.com

Теги: дело фургала, жириновский, лдпр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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