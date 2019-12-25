"Коммерсантъ" узнал об отводе двух адвокатов Фургала

Так правоохранители будут пытаться добиться от Фургала признания вины.

"Коммерсантъ" узнал об отводе двух адвокатов обвиняемого в заказных убийствах экс-губернатора Сергея Фургала. Издание ссылается на свои источники. Речь идёт об адвокатах Марине Горбачёвой и Максиме Самойлове.

В публикации сказано, что процедуру отвода двух из четырёх защитников политика начал Следственный комитет РФ. Причина якобы в конфликте интересов, так как эти же адвокаты защищали бывшего партнёра по бизнесу Фургала Николая Мистрюкова. Он также является фигурантом уголовного дела экс-губернатора.

Источники "Ъ" считают, что СК может попытаться отвести и двух оставшихся защитников Фургала, чтобы заменить их на более лояльных к следствию — так правоохранители будут пытаться добиться от Фургала признания вины.

В публикации указано, что Сергей Фургал приказал своим адвокатам вызвать ему психиатрическую помощь, если он согласится признать вину.

Ранее Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки.

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