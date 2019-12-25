Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Он поблагодарил тех хабаровчан, которые были рядом, спорили, критиковали.

Задержанный по подозрению в организации убийства экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к жителям региона после отставки, подписанной президентом Владимиром Путиным.

Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Сергей Фургал, экс-губернатор Хабаровского края

По его словам, он вместе с жителями наводил в крае порядок. Начинались стройки, создавалась база для дальнейшего развития. Фургал оценил два года работы губернатором Хабаровского края как "тяжёлые, насыщенные, но прекрасные".

Он поблагодарил тех хабаровчан, которые были рядом, спорили, критиковали. Политик закончил обращение фразой о том, что Хабаровский край — край сильных людей.

Ранее Фургал описал свое пребывание в СИЗО при помощи анекдота.

Фото: Instagram / s.furgal