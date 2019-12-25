Фургал описал свое пребывание в СИЗО при помощи анекдота

По его словам, мучает его чужое предательство.

Арестованный по подозрению в организации убийства экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал описал свое пребывание в СИЗО "Лефортово" при помощи анекдота. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

Политик рассказал анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. И на здании красуется фраза. "Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть".

Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Сергей Фургал, экс-губернатор Хабаровского края

По его словам, мучает его чужое предательство. Он отметил, что жизнь нужно воспринимать такой, какая она есть. Так Фургал прокомментировал реплику беседовавшего с ним журналиста, о том что экс-губернатор всё-таки оптимист.

Ранее в СК заявили, что Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году.

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