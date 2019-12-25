В СК заявили, что Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

В Следственном комитете РФ заявили, что Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году. О новых подробностях в деле арестованного экс-губернатора Хабаровского края рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, например, стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори Фургал и его деловой партнёр Николай Мистрюков были задержаны на первоначальном этапе расследования в качестве подозреваемых.
В СК добавили, что Фургала и Мистрюкова задержали после показаний свидетелей. В пользу их виновности говорили и другие материалы следствия. Однако через двое суток двух задержанных отпустили по причине отсутствия достаточных доказательств.
Причина в том, подчёркивают в Следственном комитете, что Фургал на тот момент был серьёзным предпринимателем и депутатом. Пользуясь положением, он оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников МВД, которые информировали его о ходе предварительного следствия.
Что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности.
цитата из пресс-релиза СК
Ранее Жириновский отреагировал на увольнение Фургала.
Фото: сайт СК
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