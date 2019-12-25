Жириновский отреагировал на увольнение Фургала

Хабаровский край остаётся за ЛДПР.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на увольнение теперь бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийства. Накануне Владимир Путин подписал указ о его увольнении по причине "утраты доверия".

Жириновский заявил, что благодарен Путину за то, что Хабаровский край остаётся за ЛДПР, однако партия продолжит добиваться того, чтобы с Фургала были сняты все обвинения. По словам политика, жители Хабаровского края просили, чтобы новый глава региона был не из Москвы и не членом "Единой России".

Ранее президент России Владимир Путин предложил депутату Государственной думы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Парламентарий принял предложение.