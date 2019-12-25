Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край

Парламентарий принял предложение главы государства.

Президент России Владимир Путин предложил депутату Государственной думы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Парламентарий принял предложение. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Ранее в Кремле прокомментировали слова Жириновского о врио главы Хабаровского края. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ему задали вопрос о том, определился ли президент с кандидатурой временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Накануне Владимир Жириновский заявил, что назначение может состояться в понедельник. Политик добавил, что считает, что пост задержанного ранее Сергея Фургала должен занять представитель той же партии — то есть ЛДПР.