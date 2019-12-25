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Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край
Сегодня, 15:02
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matveyvn

Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край

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Парламентарий принял предложение главы государства.

Президент России Владимир Путин предложил депутату Государственной думы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Парламентарий принял предложение. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Ранее в Кремле прокомментировали слова Жириновского о врио главы Хабаровского края. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ему задали вопрос о том, определился ли президент с кандидатурой временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Накануне Владимир Жириновский заявил, что назначение может состояться в понедельник. Политик добавил, что считает, что пост задержанного ранее Сергея Фургала должен занять представитель той же партии — то есть ЛДПР.

Теги: госдума, путин, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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