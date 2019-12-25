Накануне Владимир Жириновский заявил, что назначение может состояться в понедельник.

В Кремле прокомментировали слова Жириновского о врио главы Хабаровского края. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос о том, определился ли президент с кандидатурой временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Накануне Владимир Жириновский заявил, что назначение может состояться в понедельник. Политик добавил, что считает, что пост задержанного ранее Сергея Фургала должен занять представитель той же партии — то есть ЛДПР.

Вы знаете, что мы никогда не анонсируем подписание президентом указов, мы информируем вас об уже подписанных указах. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что на данный момент никакого указа не подписано.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии у Путина планов посетить Хабаровск.