В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов посетить Хабаровск

В субботу десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске.

В Кремле заявили об отсутствии у Владимира Путина планов посетить Хабаровск. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми, он много это делает. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске. По некоторым данным, на улицы вышли 50 тысяч жителей города. Они выстроились перед зданием правительства края, скандируя "Фургал — наш выбор".