По некоторым данным, на улицы вышли около 50 тысяч человек.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.

По некоторым данным, на улицы вышли 50 тысяч жителей города. Они выстроились перед зданием правительства края, скандируя "Фургал — наш выбор".

Также местные СМИ сообщают, что поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре. Таким образом образовалась автоколоннаю

На акции дежурят правоохранители, задержаний пока нет.

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Видео:YT / Соловьёв LIVE