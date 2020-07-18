В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.
По некоторым данным, на улицы вышли 50 тысяч жителей города. Они выстроились перед зданием правительства края, скандируя "Фургал — наш выбор".
Также местные СМИ сообщают, что поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре. Таким образом образовалась автоколоннаю
На акции дежурят правоохранители, задержаний пока нет.
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Видео:YT / Соловьёв LIVE
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