Суд оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО

Срок его ареста продлен до 8 июня.

Московский городской суд признал законным продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

В марте текущего года суд продлил арест Фургалу до 8 июня. Это решение обжаловал адвокат экс-губернатора, но суд не стал удовлетворять эту жалобу.

Мосгорсуд вновь отказался изменить меру пресечения нашему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников. Михаил Карапетян, адвокат Сергея Фургала

Напомним, в апреле Фургала перевели в больницу "Матросской тишины". Он переболел COVID-19, затем его отправили обратно в СИЗО "Лефортово". Защита Фургала не раз заявляла, что здоровье их подзащитного серьезно пошатнулось. В настоящее время адвокаты пытаются добиться полного медицинского обследования Фургала.

Ранее в Псковской области были задержаны подозреваемые в мошенничестве в составе организованной группы.

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