Действия нового следователя по делу Фургала обжалуют у генерального прокурора

Адвокат Фургала призвал обратить внимание на здоровье его подзащитного.

Следственный комитет России сменил начальника следственной группы по уголовному делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, расследование будет завершать полковник Александр Реченский, который сменил бывшего специалиста генерал-майора Юрия Буртова из-за большой загруженности последнего.

Сообщается, что защитник экс-губернатора Сергей Гроза выразил недовольство работой Реченского. По его словам, у Фургала начала развиваться тяжелая пневмония после перенесенного им COVID-19. Его положили в больницу на 40 дней.

После выписки перед заседанием в Московском городском суде Фургалу стало плохо. Но его не стали отправлять в медицинское учреждение, а доставили в его камеру в "Лефортово". 18 мая защитникам Фургала сообщили, что их подзащитный отправлен на двухнедельный карантин.

Сергей Гроза после этого обратился в Генеральную прокуратуру России и призвал не допустить "окончательного разрушения здоровья" Фургала и госпитализировать его подзащитного.

Ранее следователи пресекли деятельность контрабандистов в Петербурге.

Фото: khabkrai.ru