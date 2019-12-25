Ранее он сообщал, что склонен к заболеванию легких.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян.

По словам Карапетяна, защита попросит следствие изменить меру пресечения. Защитник не уточнил, где Фургал пройдет лечение.

Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей. Михаил Карапетян, адвокат Сергея Фургала

Карапетян также заявил, что болезнь вызывает у команды защитников тревогу. Ранее экс-губернатор говорил, что у него возможны возникновения проблем с легкими в случае заболевания.

Напомним, Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. Его обвиняют в двух убийствах и покушении. После ареста в поддержку политика проходили многодневные шествия.

Ранее Путин заявил, что российская вакцина эффективна против известных штаммов COVID-19.

Фото: khabkrai.ru