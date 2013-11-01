Следователи пресекли деятельность контрабандистов в Петербурге

Для реализации преступной деятельности была создана группа.

Следователи Петербурга закончили расследование уголовного дела в отношении пяти человек, входящих в преступную группировку 51-летнего жителя Москвы. Об этом сообщила пресс-служба регионального линейного отдела МВД России на водном транспорте.

Следствие предполагает, что москвич смог наладить канал поставки субпродуктов домашней птицы из Владивостока и Москвы в Петербург, где товар далее незаконного экспортировали. Главный фигурант и его сообщница, 47-летняя жительница Тульской области поставляли товар в Северную столицу. Там трое петербуржцев занимались таможенным оформлением, отправкой товара в порт и изготовлением поддельных ветеринарных сертификатов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой".

Ранее мы писали, что в Петербурге суд рассмотрит дело о контрабанде субпродуктов домашних кур.

Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте