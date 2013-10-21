В Петербурге суд рассмотрит дело о контрабанде субпродуктов домашних кур

Правонарушителями оказались жители Москвы, Тульской и Ленинградской областей.

Во вторник, 11 мая, в Кировский районный суд Петербурга направили уголовное дело. Которое возбуждено в связи с контрабандой стратегически важных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Так, по версии следствия, с июня по ноябрь 2019 года группа из пяти человек незаконным образом приобрела субпродукты домашних кур и вывезла на водном транспорте в Китай и Вьетнам. Отмечается, что продукция составляла порядка 1400 тонн общей стоимостью более 119 млн. рублей.

Пять граждан обвиняются в совершении преступления по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой, в крупном размере). Также за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее мы писали, что из Петербурга в Либерию отправили 26 тонн курицы.

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