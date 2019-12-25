В Иркутске задержали россиянина с 282 упаковками с игрушками Лабубу

Мужчина пытался провезти коммерческий груз по "зеленому" коридору в Иркутск.

Сотрудники российской таможни задержали на территории аэропорта в Иркутской области пассажира из РФ, который привез из Пекина 282 упаковки с игрушками Лабубу. Соответствующее заявление сделали сотрудники Федеральной таможенной службы через Telegam-канал надзорного ведомства. В настоящее время незаконный груз изъят. Указанная партия товара была признана коммерческой. Игрушки направлены на экспертизу для определения их стоимости. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о недекларировании товаров. Максимальное наказание предусматривает штраф до двукратного размера от цены товара с их возможной конфискацией.

Пассажир, перемещавший коробки весом 46 кг, был остановлен на "зеленом" коридоре. При досмотре его багажа инспекторы выявили популярные брелоки-монстрики. Мужчина пояснил, что приобрел товар в Китае с целью перепродажи в России. пресс-служба ФТС России

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Фото: Telegram / ФТС России PRO Таможню