Из Петербурга в Либерию отправили 26 тонн курицы

Поставщиком груза выступила птицефабрика из Кировского района Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге 17 апреля сотрудники территориального Управления Россельхознадзора оформили экспортные документы на две партии замороженной курицы весом около 26 тонн, направлявшиеся в Либерию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поставщиком груза выступила птицефабрика из Кировского района Ленинградской области. Инспекторы подтвердили соответствие мяса ветеринарным требованиям страны-получателя, после чего оно было допущено к дальнейшему следованию.

С начала 2021 года более 1,5 тыс. тонн мясной продукции направили в государства Африки: Анголу, Бенин, Габон, Гану, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сенегал и Того.

Ранее в Петербург не пустили 1,5 тонны сельди.

Фото: Россельхознадзор