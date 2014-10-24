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Из Петербурга в Либерию отправили 26 тонн курицы
Сегодня, 16:27
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nastya960

Из Петербурга в Либерию отправили 26 тонн курицы

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Поставщиком груза выступила птицефабрика из Кировского района Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге 17 апреля сотрудники территориального Управления Россельхознадзора оформили экспортные документы на две партии замороженной курицы весом около 26 тонн, направлявшиеся в Либерию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поставщиком груза выступила птицефабрика из Кировского района Ленинградской области. Инспекторы подтвердили соответствие мяса ветеринарным требованиям страны-получателя, после чего оно было допущено к дальнейшему следованию.

С начала 2021 года более 1,5 тыс. тонн мясной продукции направили в государства Африки: Анголу, Бенин, Габон, Гану, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сенегал и Того. 

Ранее в Петербург не пустили 1,5 тонны сельди.

Фото: Россельхознадзор

Теги: курица, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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