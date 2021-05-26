Фигуранты расследования помещены в изолятор временного содержания.

В Псковской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в составе организованной группы. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета РФ по региону. Установлены четыре человека, предположительно похитивших 11 транспортных средств. Среди подозреваемых значатся бывшие сотрудники МВД. В их отношении ведется три уголовных дела.

Следователи произвели задержание четырех человек, включая сотрудника департамента тыла МВД России, ГУ МВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и их бывшего коллегу. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время по делу проходят девять человек. Сейчас все они находятся в изоляторе временного содержания на территории Пскова. Туда же помещен сотрудник из Новосибирска, которого этапировали самолетом. Следствие полагает, что мужчины обратили в свое пользование машины, а также похитили денежные средства из бюджетных ассигнований полиции. Ущерб от действия злоумышленников по предварительно информации превышает 4,5 млн рублей.

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Фото и видео: YouTube/Следственный комитет РФ