Михаила Попкова судят по обвинению в двух убийствах, совершенных с 1995 по 1998 года.

В России начался новый суд над ангарским маньяком. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы городского суда Ангарска. Специалисты изучат материалы в отношении бывшего милиционера Михаила Попкова. Ранее мужчина был приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство. В прошлом году он сознался в еще двух эпизодах.

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Михаил Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы. Правоохранительные органы поймали своего бывшего коллегу в 2012 году во Владивостоке. Следствием была доказана причастность фигуранта дела к гибели 81 человека, а также к трем покушениям на жизни женщин. Попков уволился из МВД в 1998 году.

Свой первый пожизненный срок "ангарский маньяк" получил в январе 2015 года за 22 убийства. В декабре 2018 года суд еще раз приговорил Попкова к пожизненному заключению (второму). Эксперты считают, что мотивом преступлений для Попкова стала гомицидомания (патологическое влечение к совершению убийств). На суде мужчина признан вменяемым.

В июле прошлого года экс-милиционер сознался еще в двух убийствах женщин. Преступления были совершены Попковым в Ангарске в период с 1995 по 1998 годы. В рамках расследования маньяка этапировали в Иркутскую область из Мордовии, в которой он отбывал наказание.

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Фото: Следственный комитет России