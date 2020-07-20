Михаил Попков рассказал о двух новых жертвах, которых он убил в 1995 и 1998 годах.

"Ангарский маньяк" сознался в новых убийствах. Об этом сообщили представители Следственного управления России по региону. Они объяснили, что Михаил Попков заявил о двух ранее неизвестных убийствах женщин в 1995 и 1998 годах в Иркутске. По одному из эпизодов подозреваемому уже предъявлено обвинение.

Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей сообщение СК России по региону

Отметим, что Михаил Попков написал повинную о совершении преступлений в Ангарске. Сейчас он этапирован в СИЗО-1 Иркутска.

Напомним, что в декабре 2018 года Иркутский областной суд вынес приговор Попкову по новому уголовному делу. Изначально экс-полицейский был осужден в январе 2015 года на пожизненный срок за убийство 22 человек, а также причинение тяжких повреждений двум женщинам. После такого вердикта Попков сознался еще в 59 убийствах и покушении на убийство. Решением суда его приговорили ко второму пожизненному сроку и лишению звания лейтенанта и пенсии отставного милиционера.

В сети появился трейлер сериала Богомолова "Хороший человек" об ангарском маньяке.

Видео: СК РФ