Точная дата премьеры пока не сообщается.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала Богомолова "Хороший человек" об ангарском маньяке. Ролик опубликован на YouTube-канале Start.

Главные роли в сериале сыграли Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский и Ксения Собчак. В сюжете история следователя Евгении Ключевской, которая пытается найти ангарского маньяка.

Напомним, что ангарский маньяк реальная личность. Серийным убийцей оказался сержант МВД Михаил Попков. Как оказалось, с 1994 года по 2010 он орудовал в Иркутской области. В итоге Попков сознался в 81 убийстве.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер сериала "Чики" с Ириной Горбачёвой.

Видео:Start/YouTube