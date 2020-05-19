Премьера восьмисерийного проекта состоится 4 июня.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Чики" с Ириной Горбачёвой. Ролик опубликован на оналйн-платформе more.tv.

В сюжете история трех подруг, которые зарабатывают на жизнь оказанием сексуальных услуг за плату. Они живут в российской глубинке. В итоге героиня Ирины Горбачёвой решается открыть фитнес-клуб. В сериале также снялись Алена Михайлова и Ирина Носова.

Премьера восьмисерийного проекта состоится 4 июня.

Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Шазама!" снял во время самоизоляции хоррор.

Видео:more tv/YouTube