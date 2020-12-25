Смертельное ДТП попало на запись камеры.

Видеорегистратор снял момент аварии с автобусом в Рязанской области. На кадрах видно, что сначала транспортное средство движется по своей полосе дороги, но затем его "уводит" влево. После этого автобус попадает в кювет и ложится на бок. В результате трагедии по последним данным погибли четыре человека, а пострадали 13 человек.

Напомним, что Mercedes-Benz Travego следовал по трассе Р-22 Москва — Волгоград. Авария произошла на 247 километре дороги. В автобусе находились 26 человек, включая двух шоферов. Согласно данным Следственного комитета, в списке пострадавших значатся пятеро детей. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Остальные - госпитализированы. В МВД добавили, что согласно предварительной версии ДТП, водитель не справился с управлением.

Водитель опрокинувшегося под Рязанью автобуса мог уснуть за рулем.

Видео: YouTube / 62ИНФО