В общей сложности пострадавшими в аварии считаются 26 человек.

Пять детей пострадали в ДТП под Рязанью, из них двое в реанимации. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители медицины катастроф по региону. Заведующий отделением Центра Сергей Кузьминов отметил, что в большинстве случаев у пострадавших зафиксированы переломы.

В больницу поступили 10 пострадавших. Трое тяжелых - девушка 17 лет, мужчина и ребенок, они в реанимации Сергей Кузьминов, заведующий отделением Центра медицины катастроф

Напомним, что ДТП в Рязанской области произошло около трех часов ночи. На трассе Р-22 водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспорт перевернулся с 26 пассажирами в нем. Жертвами ДТП стали двое мужчин и женщина. Пострадали 12 человек, включая трех несовершеннолетних.

Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.

Фото: Piter.tv