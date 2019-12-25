  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пять детей пострадали в ДТП под Рязанью, из них двое в реанимации
Сегодня, 7:42
107
lesjasap

Пять детей пострадали в ДТП под Рязанью, из них двое в реанимации

0 0

В общей сложности пострадавшими в аварии считаются 26 человек.

Пять детей пострадали в ДТП под Рязанью, из них двое в реанимации. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители медицины катастроф по региону. Заведующий отделением Центра Сергей Кузьминов отметил, что в большинстве случаев у пострадавших зафиксированы переломы. 

В больницу поступили 10 пострадавших. Трое тяжелых - девушка 17 лет, мужчина и ребенок, они в реанимации

Сергей Кузьминов, заведующий отделением Центра медицины катастроф

Напомним, что ДТП в Рязанской области произошло около трех часов ночи. На трассе Р-22 водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспорт перевернулся с 26 пассажирами в нем. Жертвами ДТП стали двое мужчин и женщина. Пострадали 12 человек, включая трех несовершеннолетних.

Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, дети, реанимация, рязанская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии