Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Рязанской области

Пострадавшими считаются более 10 человек.

Три человека погибли, более десяти пострадали в результате ДТП с автобусом в Скопинском районе Рязанской области. Об этом рассказали представители местной экстренной службы. В ГУ МЧС уточнили, что на 247 километре трассы Москва-Волгоград транспортное средство перевернулось вместе с 26 пассажирами. Инцидент произошел около трех часов ночи в пятницу.

В МВД заявили, что в результате аварии три человека скончались, а пострадавшими считаются 11 человек. В ЕДДС заявили, что погибло четыре человека, а пострадали - 13. В списке пострадавших фигурируют три ребенка, один из них находится в реанимации. По предварительной информации от правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением.

В ДТП на Партизана Германа пострадали двое.

Фото: Piter.tv