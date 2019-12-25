В ДТП на Партизана Германа пострадали двое

Одна из машин вылетела на остановку.

В четверг, 24 декабря, на перекрестке улицы Партизана Германа с Петергофским шоссе столкнулись две машины, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что после столкновения "Киа Рио" вылетела на остановку и сбила столб на остановке. На тротуаре не оказалось пешеходов. Прибывшие на место медики осмотрели водителей, одного из них, молодую девушку, госпитализировали в состоянии средней тяжести. Подробной информации о случившемся пока нет.

Ранее мы писали, что "пенную вечеринку" на Петергофском проверит Росприроднадзор и Водоканал.

Фото: Piter.TV