"Пенную вечеринку" на Петергофском проверит Росприроднадзор и Водоканал

Фото и видео "пенной вечеринки" опубликовали в соцсетях.

Днем в четверг, 24 декабря, горожане заметили в Красносельском районе Петербурга странное явление в виде "пенной вечеринки". Фотографиями и видео с места опубликовали в соцсетях.

Пена летела со стороны Полежаевского парка в районе дома №7 по Петергофскому шоссе. Водители ехали по дороге осторожно. Ко всему прочему, происхождение пены неизвестно.

Как стало известно "Фонтанке", пену принесло со стороны Дудергофского канала или реки Дудергофки, об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного Росприроднадзора. Ведомство совместно с "Водоканалом" проверяет выпуски, через которые происходит сброс ливневых стоков в водные объекты.

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Видео: Piter.TV