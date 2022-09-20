Инспекторы Росприроднадзора пресекли продажу красноухих черепах у станции метро "Девяткино"

Личность нарушителя установлена.

СЗМУ Росприроднадзора пресекло продажу красноухих черепах у станции метро "Девяткино" в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 15 августа.

Горожанин нарушил условия содержания животных – два десятка черепах находились в тесном аквариуме объемом 5 литров. Кроме того, не соблюдался температурный режим, что может привести к гибели пресмыкающихся.

Продавец должен был предоставлять покупателям информацию о видовой принадлежности черепах, однако он рассказывал, что "животные маленькие и такими же маленькими останутся".

Личность нарушителя установлена: управление объявит ему предостережение о недопустимости нарушения требований при обращении с животными.

Отметим, что красноухих черепах часто заводят в качестве домашних питомцев по причинам низкой стоимости и внешних характеристик в юном возрасте. Они быстро вырастают и способны кусать хозяев, в результате чего многие владельцы избавляются от особей, выпустив в ближайший водоем. Этот вид черепах считается экологически вредным за пределами своего естественного ареала – Соединенных Штатов и северной Мексики. Пресмыкающееся вытесняет местных жителей, к примеру, птиц из гнезд.

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