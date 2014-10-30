Росприроднадзор проверит центр помощи животным в Левашово после гибели волка и медведя

Животные погибли в середине лета.

Сотрудники Росприроднадзора по СЗФО намерены провести проверку в фонде помощи бездомным животным "Верность" в посёлке Левашово после гибели двух диких животных. Об этом сообщили представители надзорного органа.

В июле 2022 года на территории центра погибли волк и бурный медведь. Предполагается, что к смерти привело ненадлежащее обращение с животными.

По предварительным данным, фонд содержал самца медведя по кличке Потапыч и самку Глашу, гибрида канадского волка, а также гибрида шакала и собаки. Все они находятся на балансе Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "СИРИН".

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