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Биолог объяснил, зачем лоси натирают рога смолой

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Это происходит в период гона, который как раз сейчас идет у животных.

Биолог Павел Глазков рассказал в своей группе в "ВКонтакте", что лоси натирают рога смолой, чтобы они лучше сцеплялись с рогами соперника. Он опубликовал видео, снятое во Всеволожском районе Ленобласти.

В качестве физических тренировок лоси ломают рогами ветки и даже выкорчёвывают небольшие деревца. Если рога были предварительно натерты смолой, то ветки могут на них застрять, и продержаться несколько дней!

объяснил специалист.

Свое внимание к самкам лось проявляет с ветвями в рогах. А перед соперниками он выглядит более устрашающим. 

Ранее камера засняла, как медведь балансирует на упавшем дереве в Ленобласти. 

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: лось, самка, спаривание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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