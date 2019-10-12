Биолог объяснил, зачем лоси натирают рога смолой

Это происходит в период гона, который как раз сейчас идет у животных.

Биолог Павел Глазков рассказал в своей группе в "ВКонтакте", что лоси натирают рога смолой, чтобы они лучше сцеплялись с рогами соперника. Он опубликовал видео, снятое во Всеволожском районе Ленобласти.

В качестве физических тренировок лоси ломают рогами ветки и даже выкорчёвывают небольшие деревца. Если рога были предварительно натерты смолой, то ветки могут на них застрять, и продержаться несколько дней! объяснил специалист.

Свое внимание к самкам лось проявляет с ветвями в рогах. А перед соперниками он выглядит более устрашающим.

Ранее камера засняла, как медведь балансирует на упавшем дереве в Ленобласти.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков