Петербургский Водоканал загрязняет реку Нейма в Ленобласти

В Ленинградской области недостаточно очищенные стоки загрязняют реку Нейма.

В поселке Большая Пустомержа Ленинградской области продолжается проблема загрязнения реки Нейма недостаточно очищенными стоками. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Согласно результатам внеплановой проверки, проведенной СЗМУ Росприроднадзора, ГУП "Водоканал Ленинградской области" не выполнило предписания по устранению выявленных нарушений. В стоках были выявлены превышения по биогенным соединениям, металлам и нефтепродуктам.

Ранее предприятие было привлечено к административной ответственности и назначен штраф в размере 250 тысяч рублей, однако нарушения не были устранены. Вновь выдано предписание, а за неисполнение его ГУП "Водоканал Ленинградской области" привлечен к административной ответственности и вынесен штраф в размере 170 тысяч рублей.

Продолжающееся загрязнение реки является серьезной экологической проблемой, которая требует немедленного решения.

Ранее сообщалось, что Карповку планируют перекрыть для судоходства

Фото: Росприроднадзор по СЗФО