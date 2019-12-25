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Петербургский Водоканал загрязняет реку Нейма в Ленобласти
Сегодня, 17:21
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский Водоканал загрязняет реку Нейма в Ленобласти

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В Ленинградской области недостаточно очищенные стоки загрязняют реку Нейма.

В поселке Большая Пустомержа Ленинградской области продолжается проблема загрязнения реки Нейма недостаточно очищенными стоками. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Согласно результатам внеплановой проверки, проведенной СЗМУ Росприроднадзора, ГУП "Водоканал Ленинградской области" не выполнило предписания по устранению выявленных нарушений. В стоках были выявлены превышения по биогенным соединениям, металлам и нефтепродуктам. 

Ранее предприятие было привлечено к административной ответственности и назначен штраф в размере 250 тысяч рублей, однако нарушения не были устранены. Вновь выдано предписание, а за неисполнение его ГУП "Водоканал Ленинградской области" привлечен к административной ответственности и вынесен штраф в размере 170 тысяч рублей. 

Продолжающееся загрязнение реки является серьезной экологической проблемой, которая требует немедленного решения.

Ранее сообщалось, что Карповку планируют перекрыть для судоходства

Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Теги: водоканал, ленобласть, проверка росприроднадзора
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество, Новости Ленинградской области,

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