Карповку планируют перекрыть для судоходства

На данный момент река уже закрыта ввиду проведения дноочистительных работ.

Река Карповка может стать закрытой для судоходства. Соответствующей инициативой поделилась администрация Петроградского района от лица замглавы района Дмитрия Думназева в ходе "нулевых чтений" во вторник, 5 сентября.

Мы будем выходить с предложением, чтобы перекрыли Карповку для водомоторных видов транспорта. Дмитрий Думназев, заместитель главы Петроградского района

Кроме того, по данным "Фонтанки", чиновник предложил использовать реку для занятий "спокойными" видами спорта. В пример он привел SUP-серфинг.

На данный момент Карповка уже перекрыта для движения судов ввиду проведения дноочистительных работ до середины осени. Запрет планируют продлить.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге депутаты хотят запретить детям до 18 лет купаться без присмотра родителей.

Фото: Piter.TV