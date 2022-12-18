Карповку планируют перекрыть для судоходства

Река Карповка может стать закрытой для судоходства. Соответствующей инициативой поделилась администрация Петроградского района от лица замглавы района Дмитрия Думназева в ходе "нулевых чтений" во вторник, 5 сентября.
Мы будем выходить с предложением, чтобы перекрыли Карповку для водомоторных видов транспорта.
Дмитрий Думназев, заместитель главы Петроградского района
Кроме того, по данным "Фонтанки", чиновник предложил использовать реку для занятий "спокойными" видами спорта. В пример он привел SUP-серфинг.
На данный момент Карповка уже перекрыта для движения судов ввиду проведения дноочистительных работ до середины осени. Запрет планируют продлить.
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Фото: Piter.TV
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