В Петербурге депутаты хотят запретить детям до 18 лет купаться без присмотра родителей

В ЗакС законопроект поступит после получения заключения экспертной комиссии.

На фоне роста детской смертности на воде в ЗакСе Петербурга разработали законопроект, который запрещает несовершеннолетним купаться, рыбачить и кататься на коньках без сопровождения близких взрослых родственников. Об этом "Фонтанке" рассказал депутат Денис Четырбок.

Под запрет, согласно тексту, помимо купания могут попасть: прыжки в воду, катание на лодке, рыбалка, катание на коньках и лыжах. Авторы законопроекта предлагают распространить запрет на все водоемы в черте Петербурга: озера, пруды, карьеры, реки и каналы.

В ЗакС законопроект поступит после получения заключения экспертной комиссии.

Ранее в МЧС сообщали, что с начала года в Петербурге на воде погибли 11 детей. Для сравнения, за весь 2022 год утонули двое детей.

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