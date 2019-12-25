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В Петербурге депутаты хотят запретить детям до 18 лет купаться без присмотра родителей
Сегодня, 11:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге депутаты хотят запретить детям до 18 лет купаться без присмотра родителей

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В ЗакС законопроект поступит после получения заключения экспертной комиссии.

На фоне роста детской смертности на воде в ЗакСе Петербурга разработали законопроект, который запрещает несовершеннолетним купаться, рыбачить и кататься на коньках без сопровождения близких взрослых родственников. Об этом "Фонтанке" рассказал депутат Денис Четырбок.

Под запрет, согласно тексту, помимо купания могут попасть: прыжки в воду, катание на лодке, рыбалка, катание на коньках и лыжах. Авторы законопроекта предлагают распространить запрет на все водоемы в черте Петербурга: озера, пруды, карьеры, реки и каналы.

В ЗакС законопроект поступит после получения заключения экспертной комиссии.

Ранее в МЧС сообщали, что с начала года в Петербурге на воде погибли 11 детей. Для сравнения, за весь 2022 год утонули двое детей. 

Фото: pxhere

Теги: купание, утонул
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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