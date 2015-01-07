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В Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти мальчика-инвалида на Солдатском озере
Сегодня, 11:31
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В Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти мальчика-инвалида на Солдатском озере

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Матери  ребенка  предъявлено обвинение в совершении данного преступления, избрана мера пресечения.

В Петербурге  возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего на Солдатском озере. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

По предварительным данным, 21 августа 43-летняя женщина, неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности за ненадлежащее исполнение  родительских обязанностей, вместе с 12-летним сыном находилась на  Солдатском  озере. Женщина,  оставив  сына со своими 49-летним сожителем,  ушла на другое озеро. В её отсутствие мужчина уснул, а когда  проснулся, обнаружил ребёнка в воде без сознания. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, на следующий день скончался.

Следственным отделом по Колпинскому возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Матери  ребенка  предъявлено обвинение в совершении данного преступления, избрана мера пресечения.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: дети, солдатское озеро, утонул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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