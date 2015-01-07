В Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти мальчика-инвалида на Солдатском озере

Матери ребенка предъявлено обвинение в совершении данного преступления, избрана мера пресечения.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего на Солдатском озере. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

По предварительным данным, 21 августа 43-летняя женщина, неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, вместе с 12-летним сыном находилась на Солдатском озере. Женщина, оставив сына со своими 49-летним сожителем, ушла на другое озеро. В её отсутствие мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил ребёнка в воде без сознания. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, на следующий день скончался.

Следственным отделом по Колпинскому возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Матери ребенка предъявлено обвинение в совершении данного преступления, избрана мера пресечения.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб