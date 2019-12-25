Ребёнок-ивалид чуть не утонул в Солдатском озере

Мать мальчика оставила его со своим сожителем и ушла на другое озеро. В её отсутствие мужчина уснул вместо того, чтобы смотреть за ребёнком.

Вечером в понедельник, 21 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что из Солдатского озера, расположенного рядом с Загородной улицей в Колпино достали мальчика без сознания. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте происшествия оперативники обнаружили 12-летнего ребёнка: у мальчика диагностирована инвалидность, в том числе, детский церебральный паралич, эпилепсия, заторможенное психическое развитие. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Установлено, что пострадавший находился на озере совместно с 43-летней матерью, которая, оставив сына со своим 47-летним сожителем, ушла на другое озеро. В её отсутствие мужчина уснул, оставив ребёнка без присмотра. Проснувшись около 17:00, он обнаружил мальчика в воде лицом вниз без сознания.

Мать мальчика и её сожитель доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях. Установлено, что мужчина состоит на учёте в ОДН.

Ранее мы сообщили о том, что в Гореловском озере утонул 3-летний мальчик.

Фото: Piter.TV